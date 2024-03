Hernan: Palmeiras espera Weverton, Endrick e Zé Rafael convocados à seleção

O colunista André Hernan informou no De Primeira que o Palmeiras espera ter dois ou três jogadores convocados à seleção brasileira, amanhã (1º), na primeira lista do técnico Dorival Jr no cargo.

Dentro da Academia de Futebol, a expectativa de convocação é Endrick, Weverton e até uma possibilidade de Zé Rafael, pelo desempenho que ele vem tendo e pelo nível que ele está atingindo, jogando até em três posições dentro do Palmeiras. A gente vai ver na convocação de amanhã, a primeira do Dorival Jr. como técnico da seleção brasileira. André Hernan

