Grêmio confirma lesão muscular do goleiro Marchesín

O Grêmio divulgou nesta quinta-feira que o goleiro Agustín Marchesín, titular na derrota da equipe para o Internacional, sofreu uma lesão de grau 1 no adutor curto da coxa esquerda. O atleta não foi a campo na derrota do Tricolor para o São Luiz, nesta quarta-feira, pela Recopa Gaúcha.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o goleiro Agustín Marchesín sofreu lesão muscular grau I-a no adutor curto da coxa esquerda. O atleta já iniciou a reabilitação com os fisioterapeutas do Clube", informou o clube.

Fim de jogo: São Luiz 2×0 #Grêmio

Nosso próximo compromisso será sábado, pelo #Gauchão2024, contra o Guarany, na Arena. ?? ? Richard Dücker / Grêmio FBPA pic.twitter.com/K3ICH2vH9u ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 29, 2024

O Grêmio não divulgou o prazo de recuperação de Marchesín, que vinha sendo escalado como titular pelo técnico Renato Gaúcho. O argentino desfalcou a equipe no duelo com o São Luiz e foi substituído por Caíque.

Marchesín foi contratado no início deste ano pelo Grêmio após passagem pelo Celta de Vigo, da Espanha, nas últimas duas temporadas. O goleiro também defendeu Lanús, da Argentina, Santos Laguna e América, do México, e Porto, de Portugal.