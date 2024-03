Em jogo movimentado, Sporting bate Benfica na ida da semifinal e abre vantagem na Taça de Portugal

A disputa pela Taça de Portugal está chegando ao fim. Nesta quinta-feira, o Sporting venceu o Benfica no jogo de ida da semifinal, por 3 a 1, no estádio de Alvalade. Pedro Gonçalves e Gyokeres fizeram os gols do triunfo da equipe da casa, enquanto Aursnes descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Sporting joga pelo empate, enquanto o Benfica terá que vencer por dois ou mais gols caso queira avançar no tempo normal. A definição de quem avançará à decisão, porém, será apenas daqui um mês. No dia 3 de abril, às 11 horas (de Brasília), será a vez do Benfica receber o Sporting, no estádio da Luz, para tentar reverter o placar e garantir vaga na final.

Antes disso, as duas equipes voltam a campo pela 24ª rodada do Campeonato Português. O Sporting encara o Farense neste domingo, às 15 horas, em Alvalade. Também no domingo, o Benfica visita o Porto, no Estádio do Dragão, às 17h30.

? O LEÃO RUGIU MAIS ALTO EM ALVALADE ? Vitória por 2-1, na 1.ª mão das meias-finais da #TaçaDePortugal ?

? Pote e Gyökeres#SCPSLB pic.twitter.com/dNC5xJPASX ? Sporting CP (@SportingCP) February 29, 2024

O jogo

O Sporting começou o jogo pressionando o Benfica e abriu o placar aos oito minutos. Edwards fez jogada pelo lado direito, mas não conseguiu passar e voltou com Hjulmand. O meia cruzou na grande área e Pedro Gonçalves conseguiu cabecear. A bola ainda bateu na trave antes de acabar no fundo das redes: 1 a 0.

Com 25 minutos, o Sporting seguiu com bastante presença no ataque, mas não finalizava muito na direção do gol. Já o Benfica se via encaixotado em seu campo e não conseguia passar do meio-campo. Aos 31, os donos da casa fizeram jogada ensaiada em cobrança de falta, mas o goleiro Trubin agarrou tranquilamente.

Aos 35 minutos, o Sporting tentou novamente - dessa vez com Gyokeres. O centroavante invadiu a grande área, mas a marcação do Benfica chegou a tempo de impedir um possível segundo gol, já que, com a pressão da zaga adversária, o jogador chutou fraco, em cima de Trubin.

Cabeceamento certeiro de Pedro Gonçalves ? ? Acompanha o jogo na @sporttvportugal #SCPSLB // 1-0 pic.twitter.com/Uh3DEDpWjI ? Sporting CP (@SportingCP) February 29, 2024

A primeira chance de gol do Benfica saiu aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio fechada, o goleiro Israel estava atento e conseguiu dar um soco na bola para evitar um possível gol olímpico.

No primeiro minuto da etapa final, o juiz marcou pênalti para o Sporting após Edwards ser derrubado na grande área. No entanto, o VAR analisou e a penalidade foi anulada devido a um impedimento de Gyokeres no início da jogada.

E foi aos oito minutos que o Sporting ampliou a vantagem. Geny fez linda enfiada de três dedos para Gyokeres. O camisa 9 ganhou na corrida de Otamendi e invadiu a grande área pelo lado esquerdo, cortando para o meio e finalizando para marcar o segundo gol de sua equipe.

Aos 22 minutos, o Benfica conseguiu diminuir. Di María recebeu do lado esquerdo e cruzou na grande área. No segundo poste, Aursnes chegou sozinho e bateu de primeira para descontar para as Águias.

Três minutos depois, o Benfica buscou o empate. Di María iniciou a jogada pela esquerda e tocou para Kokçu dentro da área. O camisa 10 do Benfica devolveu para o argentino, que finalizou de três dedos e acertou o cantinho do gol defendido por Israel. Contudo, o juiz foi chamado pelo VAR e, após revisão, entendeu que Tengstedt, que estava impedido, interferiu na jogada. Dessa forma, o gol de empate do Benfica foi anulado.

O Sporting ainda ampliou nos acréscimos, mas teve seu gol anulado. Após cobrança de falta, o ataque da equipe cabeceou para trás. De fora da área, Nuno Santos pegou de primeira e fez um golaço no Alvalade, mas o tento não valeu por um impedimento no início da jogada.