Corinthians abre conversas com Liga Forte Futebol e exige receber o mesmo que o Flamengo na Libra

O Corinthians abriu conversas com a Liga Forte Futebol (LFF) e exige receber o mesmo que o Flamengo para assinar contrato com a Libra, referente à venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians segue conversando com os dois blocos, mas não abre mão de receber no mínimo a mesma quantia que o Flamengo.

O Timão se acertou verbalmente com a Libra durante a gestão de Duilio Monteiro Alves, mas não assinou contrato. Uma das exigências da nova diretoria para o grupo é que os vínculos sejam abertos a todos os clubes, para se certificar que a equipe alvinegra esteja recebendo o mesmo que o Rubro-Negro, evitando conflitos.

A ideia da Liga Forte é dividir as cotas televisivas da seguinte forma: 45% de forma igualitária, 30% por performance e 25% por audiência. Por meio dos investidores Life Capital Partners (LCP) e o fundo General Atlantic, além da XP, a LFF captou R$ 2,6 bilhões por 20% dos direitos comerciais de uma futura liga pelos próximos 50 anos.

Do outro lado, a Libra propõe 40% de forma igualitária, 30% por performance e 30% por audiência. O grupo que iria investir é o Mubdala, dos Emirados Árabes Unidos, que oferece R$ 1,3 bilhão por 12,5% dos direitos por 50 anos. Os dois lados buscam discutir as propostas e, em conjunto, encontrar a melhor alternativa.

Veja os afiliados de cada bloco:

Liga Futebol União: Athletico-PR, América, Atlético-GO, Avaí, Chapecoense, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense, Vila Nova, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba e Vasco;