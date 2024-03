Avião com faixa da LDU provoca o Fluminense: 'Voltei, meu filho'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Torcedores não pouparam criatividade para esquentar a final da Recopa Sul-Americana de hoje (29), entre Fluminense e LDU, no Maracanã. Um avião sobrevoou a orla do Rio de Janeiro com uma faixa provocativa ao Tricolor: "Voltei, meu filho", dizia o adereço, que possuía um símbolo do clube equatoriano.

O que aconteceu

A LDU se notabilizou por ser um clube carrasco do Fluminense. Os equatorianos foram campeões da Libertadores, em 2008, e da Sul-Americana, em 2009, sobre a equipe das Laranjeiras.

Ainda não há confirmação se a provocação partiu de torcedores da LDU. A prática de utilizar aviões com faixas em temas futebolísticos tem se tornado cada vez mais comum no Rio de Janeiro.

Torcedores do Fluminense responderam horas mais tarde com outra faixa. O avião carregava os dizeres: "A América é tricolor".

A partida entre Flu e LDU será às 21h30. O time equatoriano leva a vantagem do empate por ter vencido em Quito (EQU) por 1 a 0. Em caso de vitória tricolor por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Já se os cariocas venceram por dois ou mais gols de diferença, ficam com o título inédito.