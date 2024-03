Após falta a treino, Corinthians mantém contato com estafe de Rojas para estudar providências

O Corinthians se manifestou na noite desta segunda-feira a respeito do meia Matías Rojas, que foi ausência no treino que aconteceu mais cedo no CT Dr. Joaquim Grava. O clube declarou estar surpreso com o fato e disse que está contato com o estafe do jogador para "estudar as providências".

"A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista foi surpreendida pela notícia de que o atleta Matías Rojas não compareceu ao treino desta quinta-feira (29)", diz a nota

"Representantes do clube estão em contato com o estafe do jogador para entender os motivos que o levaram a tomar tal atitude e estudar as providências", segue o comunicado.

? Corinthians (@Corinthians) February 29, 2024

Conforme publicado anteriormente pela Gazeta Esportiva, o meia cogita deixar o Corinthians por conta do atraso no pagamento dos direitos de imagem. O jogador chegou ao Timão em julho de 2023, após deixar o Racing. Na ocasião, o Corinthians topou pagar US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,6 milhões na cotação da época) entre luvas e comissões por 80% dos direitos econômicos do atleta.

No anúncio, o Timão informou que o contrato do jogador era válido até junho de 2026, mas o registro da Federação Paulista de Futebol (FPF) diz que seu vínculo vai até julho de 2027. Pelo Corinthians, Rojas soma 30 jogos (15 como titular) e duas assistências. O atleta acumula 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas no período.

O Corinthians, que não depende só de si para avançar à próxima fase do Campeonato Paulista, tem compromisso neste sábado, contra o Santo André. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Estadual.