Presidente do Fluminense se reúne com delegação da LDU antes da final da Recopa

Na noite da última terça-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se reuniu com a delegação da LDU antes da final da Recopa Sul-Americana.

O encontro entre os adversários da final continental no Rio de Janeiro foi um jantar de confraternização, que foi registrado pelo clube de Laranjeiras nesta quarta-feira.

Na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0 para o time do Equador e busca reverter a vantagem com o apoio da torcida. Essa é a terceira final entre as equipes.

Na noite desta terça-feira, o presidente Mário Bittencourt recebeu a delegação da LDU-EQU para um jantar de confraternização no Rio. Que seja uma grande final!

O Fluminense não tem lembranças positivas dos dois primeiros encontros. Em 2008, o time perdeu a final da Libertadores e no ano seguinte a da Sul-Americana, ambas com a volta no Maracanã.

Na busca pelo título inédito, os comandados de Diniz entram em campo às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira. Em caso de empate no placar agregado, a final vai para a prorrogação e se necessário decidida nos pênaltis.