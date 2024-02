Onde vai passar Portuguesa x Palmeiras? Como assistir ao vivo com imagens

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras mede forças com a Portuguesa hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Canindé, em partida atrasada da quinta rodada do Campeonato Paulista.

A transmissão do jogo será na TNT e HBO Max.

O Palmeiras está classificado para as quartas de final do Paulistão. A equipe de Abel Ferreira pode assumir nesta quarta a liderança da classificação geral.

O Alviverde soma 21 pontos e está em segundo. O Santos é o líder com 22, mas tem um jogo a mais.

A Lusa foi derrotada pelo Botafogo-SP no último jogo e permanece como a segunda colocada no Grupo A.

Embora ainda esteja na briga por uma vaga no mata-mata, a Portuguesa também está de olho na zona de rebaixamento e precisa vencer para se afastar.

Portuguesa x Palmeiras -- Campeonato Paulista

Data e horário: 28 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

Local: Canindé, em São Paulo (SP)

Transmissão: TNT e HBO Max