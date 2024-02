Flamengo segue ao Uruguai para disputa da Libertadores sub-20

Atual campeão brasileiro sub-20, o Flamengo se prepara para a disputa da Libertadores de América da categoria. Após o treino desta quarta-feira no Ninho do Urubu, a delegação rubro-negra embarcou para Maldonado, local dos jogos no grupo C do torneio.

"Após treino na manhã desta quarta, os #GarotosDoNinho embarcaram para o país-sede da Libertadores Sub-20, em busca do título inédito da competição! O Mengão continua a preparação na cidade de Maldonado, onde jogará as partidas pelo grupo C do torneio. A estreia será na próxima segunda (4/3) contra o Defensor-URU", destacou o Mengão em comunicado nas redes sociais.

Além do Defensor, o Flamengo enfrentará na primeira fase o Aucas, do Peru, e Sporting Cristal, do Peru. Avançam à semifinal da Libertadores os campeões das 3 chaves e o melhor segundo colocado.

O atual campeão da Libertadores sub-20 é o Boca Juniors, da Argentina. O Brasil venceu uma vez o torneio, na edição de 2016 com o São Paulo. O Flamengo foi terceiro colocado em 2020.