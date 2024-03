Flaco exalta parceria com Abel e diz que Palmeiras é melhor time do Brasil

Artilheiro do Campeonato Paulista com sete gols - empatado com Dellatorre, do Mirassol -, Flaco López voltou a ser decisivo hoje (28), na vitória do Palmeiras por 2 a 0 contra a Portuguesa. O argentino ressaltou, em entrevista à TNT, o trabalho de Abel Ferreira para a boa fase.

O que aconteceu

"Confiança do treinador ajuda". Vivendo o melhor momento dentro de campo com o Palmeiras, Flaco afirmou que a confiança e o bom ambiente do time também são importantes para a boa fase.

Para Flaco López, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Na opinião do argentino, o fato de atuar em uma equipe de nível tão alto aumenta a responsabilidade em cada jogo.

O atacante afirmou que a maior virtude do Palmeiras é a luta até o fim. Flaco López entende que isso faz parte do DNA do clube.

De olho na seleção argentina. Flaco López disse que espera uma convocação para a seleção argentina em breve, se continuar a marcar tantos gols.