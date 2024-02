Erik Ten Hag ignora rumores sobre sua saída do Manchester United

O treinador Erik Ten Hag desvalorizou os rumores sobre uma possível saída sua do Manchester United. A declaração foi feita nesta terça-feira em coletiva pré-jogo contra o Nottingham Forest pela Copa da Inglaterra. O confronto entre as equipes ocorrerá nesta quinta, às 16h45 (de Brasília), no estádio City Ground.

O comandante disse estar tranquilo em relação às especulações e relembrou o tempo de seu contrato.

"Tenho um contrato válido por três temporadas, por isso não me preocupo. Tenho várias conversas com o Sr. Jim Ratcliffe, também com o Sr. Dave Brailsford e outros (dirigentes do clube). Tenho uma grande convicção e sinto que eles acreditam em mim", afirmou o técnico holandês.

"Entendo as críticas quando não ganhamos. Algumas opiniões são verdadeiras, mas outras não são verdadeiras. O que importa é a verdade que temos aqui. É a nossa verdade", concluiu.

Na atual temporada, o Manchester United ocupa a sexta posição no Campeonato Inglês após 26 partidas, com 44 pontos, oito atrás do Aston Villa, adversário mais próximo da tabela na zona de classificação para a Liga dos Campeões de 2024/25.

Além disso, na Champions League atual, os Red Devils foram eliminados na fase de grupos, sendo o lanterna do Grupo A.