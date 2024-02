Corinthians terá prejuízo financeiro e até 23 dias de treino se cair no Paulista

A possível eliminação do Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista pode render algumas consequências importantes para o time pensando no restante da temporada. A equipe figura na lanterna do Grupo C e tem chances remotas de conquistar uma vaga no mata-mata do Estadual.

A primeira delas é óbvia: prejuízo financeiro. Sem participar da fase eliminatória do Paulista, o Corinthians deixaria de arrecadar com bilheteria em jogos decisivos - a média é de cerca de R$ 2 milhões por partida - e não iria atingir a primeira meta orçamentária para este ano, que é chegar, no mínimo, às semifinais da competição.

Por outro lado, o clube ganharia uma nova oportunidade de evoluir coletivamente. Isso porque, com a eliminação na competição, o técnico António Oliveira teria um largo período sem jogos para trabalhar a equipe, em uma espécie de intertemporada.

Com a última rodada do Paulistão marcada para 10 de março, o Corinthians pode ficar até 23 dias sem jogar uma vez sequer, já que a primeira rodada do Copa Sul-Americana está prevista para 3 de março.

Neste meio tempo, o Timão pode ter uma partida válida pela Copa do Brasil. Já classificada à segunda fase, a equipe aguarda por São Bernardo ou Olaria para conhecer seu adversário. O duelo, disputado em partida única, pode ser no dia 6 ou 13 de março (a data ainda será divulgada pela CBF). No segundo caso, o Corinthians ficaria 20 dias distante dos gramados.

Sequência do jejum e vaga na Copa do Brasil em xeque

Além das já citadas, existem outras consequências caso o Corinthians caia na fase de grupos do Estadual. O time não conseguiria acabar com um jejum de cinco anos sem levantar um título. A última conquista foi justamente o Paulista de 2019.

A equipe também colocaria em xeque a vaga na Copa do Brasil de 2025. O Paulistão dá direito a cinco vagas, que são distribuídas entre os semifinalistas e a equipe de quinta melhor campanha no torneio. O campeão da Copa Paulista é outro que assegura classificação à competição nacional.

Sem a vaga no Estadual, o Timão teria que ficar entre os seis primeiros colocados do Brasileirão, ganhar a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil de 2024 para garantir vaga no torneio do ano que vem, sem depender de outros. Uma missão nada fácil.

A eliminação do Corinthians pode ser decretada já nesta quarta-feira (28). Se a Inter de Limeira derrotar o São Paulo em jogo atrasado pela quinta rodada do Paulista, chegará aos 17 pontos, no segundo lugar do Grupo C. A dois jogos para o fim da primeira fase, o time do Parque São Jorge só poderia chegar aos 16.

