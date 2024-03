Cazares treina normalmente no Santos para jogo contra o Bragantino; Giuliano fica na academia

O Santos treinou na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e deu sequência à preparação para o jogo diante do Red Bull Bragantino, que ocorre no domingo, em Bragança Paulista. O meia Cazares trabalhou sem restrições com o time e deve ficar à disposição de Fábio Carille para a partida válida pelo Campeonato Paulista.

O atleta está fora de combate desde o clássico contra o Corinthians, quando sofreu uma pancada no tornozelo. Desde então, ele passou a desfalcar o Peixe.

Em compensação, o meia Giuliano não trabalhou com o grupo no gramado e fez atividades na academia. Ele segue se recuperando de uma lesão na panturrilha e tem alternado entre trabalhos internos e no campo nestes últimos dias.

Reinserido aos treinamentos, o quarteto formado por Jair, Zabala, Dodô e Jorge treinou normalmente. JP Chermont e Hyan, da base, também participaram das atividades, assim como Diego Borges e Samuel. Já o zagueiro Alex correu em volta do gramado durante os exercícios.

O elenco alvinegro realizou três trabalhos técnicos nesta tarde. Após uma atividade de troca de passes, houve treinos de enfrentamento ataque contra defesa e em espaço reduzido.

O técnico Fábio Carille tem dois desfalques certos para enfrentar o Bragantino: Willian Bigode e Otero, que tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Já o lateral direito Hayner, retornando de suspensão, pode voltar a ficar entre os relacionados.

Já classificado à próxima fase, o Santos lidera o Grupo A e a tabela geral do Paulistão, com 22 pontos. O embate com o Massa Bruta está agendado para as 18h (de Brasília) deste domingo, no Nabi Abi Chedid, pela penúltima rodada da primeira fase do Estadual. O Peixe retorna às atividades na manhã desta quinta para dar sequência à preparação.