Auxiliar do Vasco, Emilíano Díaz tranquiliza torcida sobre situação médica de Payet: "Está melhor"

O Vasco avançou na Copa do Brasil neste meio de semana. O Cruzmaltino venceu o Marcílio Dias-SC, no interior catarinense, por 3 a 1, e avançou à segunda fase da competição.

Nesta partida, o clube carioca não contaram com o meia Payet. O francês ficou no Rio de Janeiro com suspeita de dengue e Covid-19.

O auxiliar Emiliano Díaz tranquilizou a torcida sobre a situação de Payet.

"Falei com o doutor, falamos com o Dimitri também, que está bem. Não sabemos bem o que é, mas está bem. Creio que na próxima semana estará bem. Falei com ele e me disse que está melhor. Estamos tranquilos", declarou Díaz.

Payet, porém, ainda deve ser desfalque neste domingo, quando o Vasco recebe a Portuguesa, em São Januário, às 18h10 (de Brasília). O Cruzmaltino garante uma vaga nas semifinais do Estadual em caso de vitória.