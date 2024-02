Santos não termina com a melhor campanha da primeira fase do Paulistão desde 2014

Com a liderança do Grupo A e a vaga garantidas, o Santos quer finalizar a primeira fase com a melhor campanha geral. A única vez que isso aconteceu foi em 2014.

Na época, o Peixe fez 36 pontos, quando o torneio estadual ainda contava com 15 rodadas, três a mais que o modelo atual. Mesmo assim, não terminou com o título.

Após bater Ponte Preta e Penapolense, o Santos teve pela frente o Ituano na grande decisão. Depois do empate no placar agregado, o time de Itu ganhou por 7 a 6 nos pênaltis e se sagrou campeão, no Pacaembu.

Uma linda festa no MorumBIS! ? pic.twitter.com/cKlpaXs7y8 ? Santos FC (@SantosFC) February 26, 2024

Com 22 pontos, o time está na ponta da classificação geral, com um a mais que o Palmeiras, segundo colocado, que tem uma rodada a menos. Ainda restam ao Peixe dois jogos nesta primeira fase.

Primeiro o Santos enfrenta o RB Bragantino às 18h (de Brasília) desse domingo, em Bragança Paulista. Depois, tem pela frente a Inter de Limeira no próximo dia 10, às 16h, na Vila Belmiro.