Paulo Sérgio detalha reunião entre Corinthians e Bayer Leverkusen e diz: "Não tem nada concreto"

Nesta terça-feira, dirigentes do Bayer Leverkusen, da Alemanha, visitaram o CT Dr. Joaquim Grava para conhecer as instalações e conversar com membros da diretoria do Corinthians, a fim de estreitar laços. Presente na reunião, o ex-jogador Paulo Sérgio deu detalhes do encontro em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, da TV Gazeta.

O ex-atleta, que defendeu as duas equipes na carreira, disse que o objetivo do encontro era trocar informações com o Timão e expandir a marca do Bayer Leverkusen ao redor da América Latina. Ainda não há parceria firmada, mas um possível acordo é discutido entre as partes e pode se concretizar no futuro.

"Foi um dia muito especial. A partir desse ano sou o representante do Bayer Leverkusen, agora tenho a obrigação de trabalhar a marca no Brasil. Lógico que, com a obrigação, tendo esse trabalho a fazer, nada melhor do que mostrar a marca do Bayer Leverkusen ao Corinthians. O Augusto Melo conhece muito bem o futebol alemão, ano passado foi a Munique, pude organizar a ida dele para lá. Esse encontro de hoje, infelizmente o presidente do Bayer Leverkusen, o Fernando Carro, não esteve presente. O time vive um momento importante para conquistar o título da Bundesliga, e o presidente não pôde estar. Mas alguns diretores estiveram aqui conhecendo toda a estrutura de CT e do estádio do Corinthians", disse Paulo Sérgio, que ainda revelou um convite a Augusto Melo para que o presidente também visite o clube alemão nos próximos meses.

"A parceria só se dá quando tudo é colocado na mesa. Lógico que foi conversado muita coisa, mas isso tudo, ao longo do tempo, se pode falar em uma parceria. Mas agora foi para conhecer. O presidente Augusto Melo também recebeu um convite para estar lá em Leverkusen nos próximos meses para conhecer a estrutura do Bayer. Então eu creio que essa troca de informações, nesse momento, é o ideal", acrescentou.

Dirigentes do Bayer Leverkusen visitaram o Corinthians nesta terça-feira (Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

O ex-jogador explicou que, como o Bayer Leverkusen vive um momento decisivo na temporada, com o possível título do Campeonato Alemão, o presidente do time, Fernando Carro, não pôde comparecer à reunião. Paulo ressaltou que ainda não há nada concreto, mas uma parceria pode ser traçada futuramente. Até este momento, os alemães não têm acordo com nenhuma outra agremiação.

"Não podemos usar essa palavra parceria, de concreto não tem nada. Os dirigentes do Bayer vieram conhecer. Já foi colocado na mesa uma conversa futura em Lerverkusen, para o presidente Augusto Melo conhecer a estrutura, aí sim possivelmente algo pode ser planejado. Mas, a princípio, não tenho nada. Por isso, não posso vir aqui e falar que nós conversamos sobre isso e aquilo, no Brasil temos que ter muito cuidado com o que se fala. Se a gente já for dizer que é uma parceria, e o presidente (Carro) não estava, fica muito ruim isso. Foi estendido para o Augusto estar junto com o presidente Fernando Carro. Como eu falei, é um ano importante para o Bayer Leverkusen. Também está nas fases finais da Copa da Alemanha, então tem muita coisa para o pessoal pensar. Esse primeiro contato foi mais importante para trazer os alemães ao Brasil, para conhecer a estrutura do Corinthians", destacou.

"Não tem nenhuma parceria com outro clube. Inclusive, o trabalho de internacionalização da marca começou agora, com a minha contratação. Então nós temos algo para fazer na América Latina. Até agora, não tem nenhuma parceria com outros clubes. Alguns já entraram em contato com o Bayer Leverkusen, mas, neste momento, não foi feito nada, até porque o foco do presidente está nessas finais", concluiu.

Comandado pelo espanhol Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen é a grande sensação da Europa nesta temporada. O time lidera o Campeonato Alemão com oito pontos de vantagem para o segundo colocado, Bayern de Munique.