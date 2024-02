Lavieri: 'Não sei de onde vem a ideia que o James vai mudar o São Paulo'

O colunista Danilo Lavieri destacou no UOL News Esporte que James Rodríguez não tem uma temporada regular e em alto rendimento há 10 anos. Para ele, a volta do meia colombiano, que foi inscrito no Paulistão e está pronto para a reestreia, não fará muita diferença no São Paulo.

'James não tem uma temporada constante faz 10 anos': "Não entendo o motivo de o são-paulino acreditar que o James vai mudar o patamar do São Paulo ou vai mudar alguma coisa no São Paulo. Na enquete, estou entre 'não fará a diferença' e 'será um fiasco'. Eu já falei isso antes e repito: o James não tem uma temporada constante faz 10 anos, teve um lampejo no Everton, um lampejo ou outro em outros lugares, mas não faz uma temporada constante, não tem um lugar que você lembre que ele fez diferença de verdade".

'Não sei de onde tiraram essa ideia do James': "O São Paulo precisa de alguém que faça a diferença, porque quando o São Paulo está sem o Lucas, sem o Wellington Rato, cai muito de produção. Contra o Guarani, por exemplo, mesmo com a entrada deles, o São Paulo foi muito mal. Não sei da onde alguém tira essa ideia que o James é esse cara que vai mudar. O James Rodríguez teve nome em 2014, a gente está em 2024, o James não joga bem uma temporada inteira faz 10 anos".

'Vilã da história é a CBF': Mauro Cezar concorda com reclamação dos clubes

Mauro Cezar Pereira afirmou que a principal responsável pela bagunça no calendário do futebol brasileiro é a CBF. Segundo ele, os clubes pecam pela subserviência à entidade, mas foi ela quem definiu que o Brasileirão 2024 terá nove rodadas durante a disputa da Copa América.

