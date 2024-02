Como campeão da Copa do Mundo ajudou tenista argentino a vencer o Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Na festa argentina no Rio Open, coube a Sebastian Baez vencer seu compatriota Mariano Navone e ficar com o título da edição de 2024. Durante sua caminhada até a conquista, o tenista contou com a ajuda de ninguém menos que Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo campeão da Copa do Mundo do Qatar com Messi e cia.

O que aconteceu

Tagliafico gravou um vídeo para Baez antes do duelo com o brasileiro Thiago Monteiro. O tenista argentino já havia superado o francês Corentin Moutet e seu compatriota Facundo Díaz Acosta, e se preparava para encarar um dos anfitriões do Rio Open.

A ideia de pedir um vídeo de Tagliafico partiu de seu treinador, Sebastian Gutierrez. O comandante acreditava que seria importante ter o depoimento de alguém que tenha vivido com sucesso a mesma experiência de adversidade em enfrentar um brasileiro em pleno Rio de Janeiro.

Tagliafico foi campeão da Copa América de 2021, sobre o Brasil, no Maracanã. O lateral, que hoje defende o Lyon (FRA), deu dicas e conselhos ao tenista antes do duelo com Thiago Monteiro, que acabou sendo duro, com vitória do argentino por 2 a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/2.

Sebastian Baez fez questão de elogiar o trabalho mental de seu treinador. Gutierrez também é técnico do brasileiro Thiago Wild.

Creio que significa um pouco nunca baixar a guarda e sempre querer ir além dos treinos e dos jogadores que tem. Há muito trabalho por trás, esforço, inteligência e insistir ainda mais quando as coisas não saem. Uma história aconteceu justo essa semana. Sebá [Gutierrez] pediu e o Tagliafico me mandou um vídeo dizendo umas palavras antes de minha partida contra o Monteiro, algo que mostra um pouco essa insistência para buscar a superação.

Sebastian Baez, na coletiva após o título do Rio Open

Após superar Monteiro, Baez venceu o compatriota Francisco Cerundolo nas semifinais. Na decisão, ganhou Navone por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.