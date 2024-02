Antes de decisão, Germán Cano rejeita histórico negativo contra a LDU

O Fluminense se prepara para o confronto final contra a LDU-EQU, pela Recopa Sul-Americana. A partida será nesta quinta-feira, no Maracanã. O atacante Germán Cano mostrou otimismo quanto à conquista do título.

Apesar na derrota por 1 a 0 no jogo de ida na última quinta-feira, o artilheiro do Fluminense falou sobre a decisão e mostrou confiança na virada. "A gente está muito bem, fazendo nosso melhor no treino. Temos que ter a convicção de que vamos sair com tudo para virar o jogo. São 90 minutos muito importantes para conquistarmos uma taça que o Fluminense não tem. Muito concentrados no que temos que fazer para ganhar o jogo".

Cano rechaçou qualquer sentimento de revanche contra os equatorianos pelas perdas da Libertadores de 2008 e Sul-Americana de 2009. "Eu particularmente não penso no que já aconteceu. Estou mais ligado no presente e no que vai acontecer. O que aconteceu , já aconteceu. Não carregamos o peso, carregamos uma responsabilidade muito grande de buscar uma taça que o Fluminense não tem".

O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título. Uma vitória por um gol vai levar a decisão para os pênaltis. A bola vai rolar no Maracanã a partir das 21h30 (de Brasília).