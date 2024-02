Thiago Galhardo é liberado pelo Fortaleza para tratar saúde mental

O atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza, foi liberado pelo clube cearense por sete dias para cuidar de sua saúde mental após atentado ao ônibus da equipe. O atleta passa por um forte abalo emocional por conta do ocorrido, que aconteceu na última quarta-feira, após jogo contra o Sport, em Recife, pela Copa do Nordeste.

"Após o atentado ocorrido em Recife na última semana, posteriormente a partida contra o Sport, pela Copa do Nordeste, Thiago Galhardo é liberado pelo Fortaleza Esporte Clube para cuidar da saúde mental. O atleta vem sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube e retorna às atividades após um período de sete dias de afastamento. O Fortaleza deseja forças ao atletas e uma pronta recuperação. O Clube segue acompanhando condições para melhor conforto e segurança no retorno de Thiago Galhardo", informou o clube em nota oficial.

Após o empate com o Sport, o ônibus do Fortaleza foi alvo de um atentado por parte de torcedores do clube pernambucano. A delegação do time cearense foi surpreendia com bombas e pedras atiradas em direção ao transporte em que os jogadores estavam.

Ao todo, seis atletas do Leão do Pici ficaram feridos depois do ataque. Thiago Galhardo não chegou a ser atingido.