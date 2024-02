'Tite não ficou em cima do muro, ficou com Daniel Alves', detona Casagrande

O colunista Walter Casagrande criticou duramente no Fim de Papo a declaração de Tite sobre a condenação de Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão por estupro na Espanha. Segundo Casão, Tite "passou pano" para seu ex-jogador e acabou tomando o lado do agressor contra a vítima, uma vez que o caso já foi julgado e a sentença, dada.

'Tite ficou do lado do Daniel Alves': "Ele não ficou em cima do muro, ele tomou uma posição, ele foi para um lado. O cara foi condenado, que provas que o Tite precisa mais? Ele falou que precisava de mais coisas verdadeiras, o Tite precisa explicar, chegar para ele e perguntar: 'Tite, quais são as verdades que você não sabe?" Lá, tudo foi falado, todo mundo deu depoimento e o cara foi condenado. Ele contou cinco versões sobre um fato, não existem cinco verdades para um fato, principalmente um crime, não existem cinco verdades para um crime, existe só uma verdade, o Daniel contou cinco; e o Tite precisa de mais argumentos, mais conteúdo, mais provas? O que o Tite pensa: ele está dizendo que a Justiça espanhola foi desonesta com o Daniel Alves ou ele está falando que a vítima está mentindo? O Tite tomou uma posição, o Tite ficou do lado do Daniel Alves, ele ficou do lado da dúvida, que não tem mais porque o cara é condenado".

'Não precisa julgar, o cara já foi condenado': "E ele joga muito bem com as palavras, quando ele fala 'eu não sou julgador'. Tite, não precisa julgar mais, o cara já foi julgado — o cara é condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro. Já foi julgado, já foi condenado, qualquer coisa que se fale sobre ele agora é opinião. O Tite deu a opinião para o lado do condenado, não foi julgador porque não precisa julgar mais, ele deu a opinião, ele tomou um partido. E a comparação com o caso do Neymar é ridícula, é completamente descabida, o Neymar foi provado que foi um golpe da menina, o Daniel Alves foi condenado a quatro anos e 6 meses de prisão. Qual é a dúvida, qual é a comparação, Tite?".

'O Tite foi muito mal, decepcionante': "O Tite foi muito mal, ou melhor, cada vez que cai na frente do Tite uma pergunta de caráter ou social, ele se complica e a máscara dele vai caindo e ele vai se mostrando cada vez mais. Como treinador, ele está sendo ótimo no Flamengo, está fazendo um bom trabalho. Já o Adenor está sendo péssimo, com passada de pano para um estuprador condenado. Será que se fosse uma mulher da família dele, ele também teria dúvida, precisaria de mais argumentos, mais verdades para formar uma opinião sobre o estuprador? Muito mal o Tite, decepcionante".

