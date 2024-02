Presidente de clube qatari entra em campo para reclamar de pênalti; veja

O sheik Khalifa bin Hassan Al-Thani, presidente do Al-Wakrah, da primeira divisão do Campeonato Qatari, invadiu o campo, ontem (25), para protestar com o árbitro por conta de um pênalti marcado contra o time dele, que jogava em casa contra o Al-Sadd.

COBRARON PENAL Y ENTRÓ EL PRESIDENTE EL EQUIPO A PROTESTAR 😳



Pasó en Qatar 🇶🇦

pic.twitter.com/MYyks7QZfJ -- Fodboldworld (@fodboldword) February 25, 2024

O que aconteceu

O jogo ficou parado por mais de cinco minutos por conta da invasão. O pênalti, fruto de um toque da bola no braço do zagueiro, foi confirmado - com o auxílio do VAR - aos 20 minutos do segundo tempo. Ele só foi cobrado aos 25.

Colegas dirigentes e jogadores seguraram o sheik. Determinado a falar com o árbitro, que estava na grande área, com a bola, Al-Thani não chegou tão longe, pois foi contido por colegas dirigentes e até mesmo por jogadores do Al-Wakrah - o goleiro e o capitão do time tentaram acalmar o chefe. Até mesmo um adversário tentou apaziguar a situação.

O árbitro não cedeu à pressão. Além de não conversar com o sheik, o árbitro da partida manteve a decisão de pênalti a favor do Al-Sadd.

O esforço de Al-Thani acabou recompensado. Se o pênalti não foi anulado, Akram Afif desperdiçou a cobrança - fazendo a alegria do sheik. O jogo terminou empatado sem gols.

O empate foi melhor para o Al-Sadd - pelo menos na tabela. Com 32 pontos, a equipe, que lidera o Campeonato Qatari, manteve a vantagem de quatro pontos para o Al-Wakrah.