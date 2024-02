'Não acreditava que ia cair', diz Rincón, sobre rebaixamento do Santos

O meio-campista Tomás Rincón, do Santos, admitiu que não acreditava que o time seria rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro diante das condições favoráveis ao time da Vila na última rodada do Brasileirão de 2023.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar na próxima segunda-feira (26), Rincón ainda disse que não foi a última rodada que determinou a queda do Santos..

"Nos últimos anos, o Santos vem tendo muitas dificuldades: muitos treinadores, muitos jogadores, sempre lutando para não cair. Isto é um indicativo de que as coisas não estavam boas. Quando eu cheguei, ano passado, o Santos estava há 15 jogos sem vencer. É muita coisa. Era uma energia muito pesada", analisou Rincón.

"Chegou o [Alexandre] Gallo, trouxe jogadores novos, que chegaram para ajudar, conseguimos sair de uma situação difícil, ganhamos muitos jogos importantes: clássico com o Palmeiras fora, jogo contra o Flamengo fora, contra o Bahia fora. E nós conseguimos nos posicionar em uma parte da tabela que eu não acreditava que a gente ia cair. A gente vinha uma sequência boa. O time não era ruim e, no futebol, tem que merecer. Não conseguimos o resultado na última rodada. Mas, o rebaixamento não foi na última rodada, mas há muito tempo, no conjunto da obra", completou.

Rincón ainda disse que pensa em se aposentar no Santos. O meio-campista ressaltou que, apesar do momento difícil com o rebaixamento, a experiência dele até agora no clube da Vila o motivou a ficar e disputar a Série B para ajudar a equipe a se reconstruir.

"Este ano é o ano da reconstrução. É muito importante buscar a Série A. É o principal objetivo. Estamos fazendo um bom Paulistão e não temos limites. Tenho um contrato de vários anos para ficar aqui o maior tempo possível e, quem sabe, me aposentar no Santos. Até agora, estou vivendo coisas muito bonitas, mesmo com o rebaixamento. Foi duro, mas não perdi a motivação. A identificação com a torcida me levou à decisão de ficar e ajudar na reconstrução deste clube histórico", afirmou Rincón.

