Inter afasta mascote acusado de importunação por jornalista no Gre-Nal

Do UOL, em Porto Alegre

O Internacional afastou o funcionário responsável pelo mascote Saci após a acusação de importunação feita pela jornalista Gisele Kümpel na noite de ontem.

O que aconteceu

A jornalista acusou o mascote e registrou Boletim de Ocorrência após o clássico Gre-Nal 441, no Beira-Rio. Segundo ela, o mascote a abraçou e beijou sem consentimento na comemoração do gol de Alan Patrick, que definiu o placar de 3 a 2 para o Colorado.

Em nota, o clube gaúcho disse que disponibilizou as imagens do sistema de monitoramento do estádio para os fins necessários e que o funcionário está afastado de suas atividades enquanto durar o processo.

Confira a nota do Inter

Sobre o registro de ocorrência envolvendo a figura do mascote Saci, o Sport Club Internacional informa que encaminhou as imagens de seu circuito interno de monitoramento para a Delegacia responsável pela apuração do episódio.

Confiamos que todos os fatos serão devidamente esclarecidos junto à autoridade policial. Por essa razão, e esperando a célere resolução do caso, o funcionário responsável pelo mascote e o próprio Clube estarão a disposição das autoridades. Até a conclusão do procedimento, o funcionário ficará afastado da representação do Saci.

Por fim, o Sport Club Internacional manifesta seu respeito ao trabalho de toda a imprensa e repudia todo e qualquer caso em que haja importunação ou manifestação de cunho preconceituoso.