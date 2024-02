Modric sai do banco, faz gol salvador e Real se isola na ponta do Espanhol

Com belo gol de Modric no final, o Real Madrid venceu o Sevilla por 1 a 0 no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os Blancos se isolaram mais ainda na liderança da competição com 65 pontos — 8 de diferença ao vice Barcelona — e estão sem perder desde 18 de janeiro. O Sevilla está na 14ª colocação, com 25 pontos.

O Real Madrid visitará o Valencia no próximo sábado (2), às 17h (de Brasília), pela rodada seguinte da Liga. No mesmo dia, o Sevilla recebe a Real Sociedad, às 10h.

Como foi o jogo

Apesar do equilíbrio em alguns momentos, o Real Madrid foi quem controlou a posse no primeiro tempo. A equipe de Ancelotti, porém, teve dificuldades para furar a defesa do Sevilla. A etapa teve algumas polêmicas e ficou marcada pelo gol anulado de Lucas Vázquez.

Real voltou com mais fúria no segundo tempo e Modric decidiu. Até então discretos, Rodrygo e Vini foram mais acionados na etapa complementar, mas o herói da vitória foi o croata, que saiu do banco e marcou seu primeiro gol em 2024.

Cena inusitada: alteração na arbitragem. Após sentir dores na panturrilha, o árbitro principal da partida, Díaz de Mera, teve que ser substituído pelo quarto árbitro, Fernández Buergo, na metade do segundo tempo.

Gol e melhores momentos

Perdeu grande chance. No primeiro lance de perigo do jogo, aos 7 minutos do primeiro tempo, En-Nesyri recebeu de Isaac Romero nas costas da defesa e, na cara do gol, finalizou para fora.

Real marcou, mas gol foi anulado. Aos 9 minutos, Vini lançou para a área e Lucas Vázquez apareceu de surpresa para tocar na saída do goleiro. O Sevilla reclamou de uma falta de Nacho na origem da jogada, e o árbitro invalidou o lance após consultar o VAR.

Pancada de Valverde. Nos acréscimos da etapa inicial, o camisa 15 disparou um chute venenoso de muito longe e obrigou Nyland a fazer uma grande defesa.

Na trave. Com apenas três minutos de segundo tempo, Valverde recebeu cruzamento na medida de Brahim e bateu de chapa na trave.

Rodrygo quase anotou golaço. Aos 8, o brasileiro carregou pelo meio, deixou a marcação para trás e bateu colocado à esquerda.

Duas tentativas de Vini. O ponta-esquerda parou no goleiro do Sevilla e também finalizou bem perto do gol em lances aos 9 e 11 minutos.

1x0: Modric garantiu a vitória com bomba. Aos 35, o camisa 10 do Real fintou a marcação na entrada da área e finalizou na costura da rede, sem chances para Nyland. Ainda teve reclamação do Sevilla sobre um possível impedimento no início da jogada.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid 1 x 0 Sevilla

Competição: 26ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 25 de fevereiro de 2024 (domingo), às 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)

Árbitro: Isidro Díaz de Mera

Cartões amarelos: Ancelotti e Kroos (Real); Ocampos e Nianzou (Sevilla)

Gol: Luka Modric, aos 35 minutos do segundo tempo

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho (Modric) e F. Mendy; Tchouaméni, Kroos, F. Valverde; Brahim Díaz, Rodrygo (A. Rodríguez) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Sevilla: Nyland; Jesús Navas (Juanlu Sánchez), Sergio Ramos, Badé, Kike Salas (Nianzou); Soumaré, Sow, Óliver Torres (Suso), Ocampos; Isaac Romero (Véliz) e En-Nesyri. Técnico: Quique Sánchez Flores