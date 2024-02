Otero e Willian levam terceiro amarelo e desfalcam o Santos contra o Bragantino

O Santos terá desfalques importante para o próximo jogo do Campeonato Paulista. Neste domingo, Rómulo Otero e Willian Bigode levaram o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Bernardo, no Morumbis, e terão que cumprir suspensão automática.

O meia venezuelano foi punido pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza aos 18 minutos do segundo tempo, por falta cometida em Lucas Lima. O atacante, por sua vez, foi advertido já nos acréscimos.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.

Com o triunfo neste domingo, o Peixe foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.