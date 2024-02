Ponte vence, quebra série de António e deixa Corinthians mais longe da vaga

A Ponte Preta aumentou o drama do Corinthians no Campeonato Paulista. Com gol de Iago Dias, a Macaca venceu o Timão por 1 a 0 em plena Neo Química Arena, hoje (25), em jogo válido pela décima rodada.

Com a derrota, o Corinthians permaneceu com 10 pontos e na lanterna do Grupo C (veja situação abaixo).

Já a Ponte subiu para 16 pontos e entrou na zona de classificação do Grupo B. A equipe de Campinas recebe o Novorizontino no domingo (3), às 17h (de Brasília).

Foi o primeiro revés de António Oliveira no comando do Corinthians. O técnico português somava quatro jogos sem perder desde sua chegada ao clube.

O Corinthians precisará vencer os dois jogos restantes e torcer contra Mirassol e Inter de Limeira para avançar no Paulistão. O próximo compromisso dos alvinegros será em casa, contra o Santo André, no sábado (2), às 16h (de Brasília).

Situação atual do Grupo C:

1- Bragantino (18 pontos)

2- Inter de Limeira (14 pontos / saldo: +4)

3- Mirassol (14 pontos / saldo: +3)

4- Corinthians (10 pontos)

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado e teve pressão corintiana. A Ponte Preta jogou um balde de água fria nos mandantes ao marcar com apenas 5 minutos, mas não teve grandes oportunidades depois. A partir disso, o Corinthians teve inúmeras chances de empatar e esbarrou na falta de pontaria.

Corinthians martelou no segundo tempo e se deparou com os mesmos problemas do primeiro. Os alvinegros chegaram várias vezes na meta adversária, mas novamente não conseguiram acertar a pontaria e pararam na atuação segura de Pedro Rocha.

Wesley tenta sair da marcação em Corinthians x Ponte Preta, duelo do Campeonato Paulista Imagem: JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Gols e destaques

0x1: Ponte Preta segurou abafa inicial do Corinthians e abriu o placar. Aos 5 minutos do primeiro tempo, Elvis bateu falta cruzada direto para o gol, Carlos Miguel espalmou para a área e Iago Dias saltou para cabecear a bola ao fundo das redes.

Depois de sofrer o gol, o Corinthians rapidamente reagiu. Aos 12 minutos, Garro recebeu de Fagner na entrada da área e finalizou com perigo. Em escanteio aos 22, Gustavo Henrique subiu livre e cabeceou bem perto da meta adversária. Wesley passou a ser mais acionado e foi para cima da marcação pelo lado esquerdo, gerando vários escanteios e obrigando Pedro Rocha a defender petardo de fora da área.

Pressão total e quase gol de Romero. Ainda apostando na bola aérea, o time da casa teve grande oportunidade de empatar aos 38 minutos. O paraguaio surgiu na segunda trave para cabecear e teve o gol impedido por Risso — em cima da linha.

Corinthians seguiu na incessante busca pelo empate. Logo aos 3 minutos da etapa final, Yuri Alberto recebeu cruzamento de Hugo e cabeceou muito perto do canto de Pedro Rocha. Aos 23, foi a vez de Rojas assustar os torcedores da Ponte com um chute colocado de fora da área.

Pedro Rocha segurou bombardeio corintiano. Da metade para o final do jogo, o goleiro da Ponte agarrou as diversas bolas rifadas pelo Corinthians.

Melhores chances. Nos acréscimos, Félix Torres cabeceou duas vezes com perigo após escanteios cobrados por Rojas. No último lance do jogo, o zagueiro chegou a carimbar a trave. Até o goleiro Carlos Miguel foi para a área, mas a sorte não estava ao lado do Corinthians.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 0 x 1 Ponte Preta

Competição: 10ª rodada do Campeonato Paulista - Série A1 2024

Data e hora: 25 de fevereiro de 2024, às 20h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 41.375

Renda: R$ 2.339.123,50

Árbitro: Matheus Delgado Candaçan

Assistentes: Neuza Inês Back e Ítalo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral

Cartões amarelos: Maycon, Gustavo Henrique (Corinthians); Jeh, Luiz Felipe, Igor Inocêncio (Ponte)

Gols: Iago Dias (aos 5 minutos do primeiro tempo)

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner (Matheus França), Félix Torres, Gustavo Henrique (Rojas), Hugo (Gustavo Mosquito); Raniele, Maycon, Garro; Romero (Pedro Henrique), Wesley (Guilherme Biro) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Mateus Silva (Edson), Nilson Jr, Gabriel Risso; Léo Naldi, Elvis (Luiz Felipe), Ramon (Emerson Santos); Iago Dias (Renato) e Jeh. Técnico: João Brigatti.