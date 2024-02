Palmeiras terá o retorno de Veiga para enfrentar o Mirassol em Barueri; veja escalações

O Palmeiras está definido para o duelo contra o Mirassol, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Abel Ferreira terá o retorno do meia Raphael Veiga, recuperado de uma infecção no olho.

Lesionado, o zagueiro Gustavo Gómez desfalca o Verdão. O time entrará em campo com uma nova formação: 4-4-2. Luan fará dupla de zaga com Murilo, enquanto Marcos Rocha, antes ala, atuará como lateral pela direita. O ataque é formado por Endrick e Flaco López.

A escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Ríos, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Vindo de um empate frustrante com o Corinthians, por 2 a 2, o Alviverde teve semana livre para trabalhar. O time de Abel Ferreira tem possibilidade de garantir a classificação antecipada à próxima fase do Estadual. Para isso, terá que vencer a partida e torcer por um tropeço da Ponte Preta diante do Timão, neste domingo.

Com um jogo a menos, o Palmeiras ocupa a liderança do Grupo B, com 18 pontos, apenas um de desvantagem para o Santos na classificação geral do torneio.

Já o Mirassol, vice-líder do Grupo C com 14 pontos, vê a disputa por uma vaga em aberto na sua chave. A equipe vem de vitória sobre o Botafogo-SP na rodada anterior, por 2 a 1.

O Leão irá a campo com: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Gabriel, Daniel e Chico; Negueba; Fernandinho e Dellatorre.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h (de Brasília), na Arena Barueri. A árbitra da partida é Edina Alves Batista, que será auxiliada por Gustavo Rodrigues de Oliveira e Denis Matheus Afonso Ferreira. Thiago Duarte Peixoto ficará à cargo do VAR.