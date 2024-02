Audax x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

Vivendo um período conturbado, que ocasionou a demissão do técnico Tiago Nunes, o Botafogo encara o Audax, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela décima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. O Glorioso, que vem de uma derrota de 4 a 2 para o Vasco, aparece na quinta posição com 14 pontos, fora da zona de classificação para as semifinais.

A partida terá transmissão da Band, do canal fechado Bandports e do Canal GOAT, no Youtube. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do confronto lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

O Glorioso volta ao Nilton Santos pelo Estadual neste sábado! ??? #VamosBOTAFOGO Acesse https://t.co/KQNT6q8hGQ e garanta o seu lugar. Sócio Camisa 7 tem 75% de desconto no ingresso! pic.twitter.com/fcQa21Jacj ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 23, 2024

Para se classificar, o Botafogo precisa vencer os dois últimos jogos e torcer por uma combinação de resultados. Tudo isso em um clima bem pesado, já que, após o empate por 1 a 1 com o Aurora, na Bolívia, pela fase preliminar da Copa Libertadores, Tiago Nunes foi demitido. Fabio Matias, dirige o time interinamente.

Os jogadores do Botafogo, após o duelo com o Vasco, tentaram mostrar otimismo em relação ao restante do Carioca. "O Botafogo sempre trabalha no sentido de ganhar seus jogos e vai continuar assim", disse o meia Eduardo.

Eduardo, por sinal, será ausência contra o Vasco. O Botafogo vai poupar os titulares de olho no duelo com o Aurora pela rodada de volta da Libertadores, na próxima quarta-feira, no Nilton Santos.

O Audax, assim como o Botafogo, vive uma crise. O time sequer pontuou na competição e vai ser matematicamente rebaixado se não vencer o confronto deste sábado. Mesmo que ganhe, pode cair na rodada. Assim o clima é de desespero na equipe. Para agravar a crise do time da Região dos Lagos, na última quarta-feira, foi eliminado da Copa do Brasil no meio de semana, após empate sem gols com a Portuguesa da Ilha do Governador.

FICHA TÉCNICA

AUDAX X BOTAFOGO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 24 de fevereiro de 2024 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Coreia (RJ)



Assistentes: Carlos Henrique Lima Filho (RJ) e Daniel Alves Pereira (RJ)



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

AUDAX: Anderson Max, Ramon, Igor Silva, Marcos Arthur e Paulo Victor; Mitcov, Clisman, Bruno Paulo e Acácio; Edilson e Fabricio Polhão



Técnico: Luciano Quadros

BOTAFOGO: Igo Gabriel, Mateo Ponte, Bastos, Newton e Marçal; Kauê, Raí e Diego Hernández; Jefferson Savarino, Matheus Nascimento e Emerson Urso



Técnico: Fabio Matias