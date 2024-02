Bigode supera 'briga mental' após reserva e reencontra alegria no Santos

Multicampeão nos clubes em que passou ao longo da sua carreira, Willian chegou ao Santos em busca de um recomeço. O atacante afastou o preconceito sobre a sua idade e está provando que é possível dar a volta por cima aos 37 anos.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o experiente jogador destacou a sua alegria em poder voltar a jogar em alto nível no Peixe. Bigode vem de anos complicados, amargando a reserva, e precisou superar uma briga mental para chegar à titularidade da equipe de Fábio Carille.

"Todo mundo tem os seus momentos em que as coisas não acontecem como você imagina. Tenho a ciência que esses dois últimos anos não foram da forma que eu queria. Mas nunca deixei de trabalhar e acreditar. Sabemos o tanto que isso incomoda e mexe com a gente. É uma briga mental muito forte você saber que você sempre foi uma peça importante, sempre jogou e daqui a pouco não está tendo a mesma sequência. Não terceirizando, não gosto de fazer isso, sempre olhei primeiro para o meu umbigo, sabendo que poderia melhorar minha responsabilidade. Mas também tem situações que não dependem apenas de você", disse.

Recentemente, Willian se envolveu em uma polêmica sobre criptomoedas - caso que o atacante já entende como resolvido e não quer mais comentar.

Gustavo Scarpa registrou um boletim de ocorrência no dia 3 de novembro de 2022 alegando ter perdido cerca de R$ 6 milhões em investimentos realizados junto à Xland Holding, empresa que teria sido apresentada por Bigode, em junho de 2020, quando ambos atuavam juntos pelo Palmeiras. Juntos, Scarpa e Mayke — também envolvido na polêmica — teriam perdido cerca de R$ 11 milhões. Willian, inclusive, também alega ter perdido R$ 10 milhões em investimentos com a mesma empresa.

Na sequência, Willian passou por Fluminense e Athletico-PR, mas sofreu para brigar por um espaço entre os titulares. Já em janeiro deste ano, ele foi anunciado pela diretoria santista. E a mudança foi positiva.

"Hoje eu me sinto muito bem, leve e feliz. Acredito que isso faz diferença, tenho essa gratidão ao Santos, por me dar essa oportunidade, por fazer parte desse clube e reconstrução. Me sinto muito feliz. A minha família também. Aos 37 anos muitas portas começam a se fechar e hoje tenho a oportunidade de estar em um grande clube. Sei que nossa disputa vai ser constante, ninguém tem cadeira cativa, mas tenho condições de brigar pelo meu espaço e vou fazer isso todos os dias", contou.

"Quando você tem essa alegria, leveza e convicção do que vai viver, facilita. Tenho uma convicção de que vai ser um ano maravilhoso e muito produtivo. Que eu venha a manter esse foco junto com meus companheiros para a gente traçar nossos objetivos juntos", ampliou.

Um fator que está sendo crucial para essa retomada de Willian está sendo a sua família. O jogador é pai de Mariah, Filippa e Liz, frutos de seu casamento com Loisy. Além disso, o casal tem como filho Daniel, que foi adotado e é portador de Síndrome de Down.

"Família é minha base. Sem essa estrutura, nossa fragilidade seria muito maior. Tenho uma base familiar especial, uma esposa sábia e filhos que amamos muito. Tenho essa minha relação com o Dani, que é diferente. Todos estão muito felizes. Tive a oportunidade de levar eles no estádio, a felicidade de entrar no campo com o Dani e a Mariah. A Filippa quis ficar com minha esposa e a Liz ficou em casa. Mas todos estão muito felizes para vivenciar um novo tempo, de colheitas e conquistas, representando uma grande instituição", declarou.

Willian entrou em campo nos nove jogos que o Santos disputou em 2024 e soma um gol. Apesar da desconfiança por parte dos torcedores, o atacante está correspondendo dentro de campo e conquistou um espaço entre os titulares. São cinco embates entre os 11 iniciais. Ele começou jogando os últimos quatro duelos do time.

"A gente se prepara para isso. Já tive esse entendimento alguns anos atrás, de colocar em prática toda essa disciplina que engloba essa importância para o atleta, para ter longevidade e ser um atleta competitivo, agregando dentro de campo, que é o principal. Não estou aqui no Santos pelo que já venci na carreira, mas sim pelo que posso entregar dentro de campo", disse.

"Fico muito feliz, sei que tenho muito a melhorar e evoluir, aprender. Já treinei com o Carille e sei da sua capacidade. Estou de coração aberto, atento para evoluir e brigando pelo meu espaço. Estou aqui para quebrar essa regra e preconceito, mostrando dentro de campo e correspondendo a altura, se cuidando para manter o bom trabalho e desfrutando", completou.

Por fim, Willian falou sobre o seu futuro. O tetracampeão brasileiro revelou que já conversa com seus amigos sobre o que fazer após pendurar as chuteiras, mas ainda não definiu nada. No momento, o seu foco é em ajudar o Alvinegro Praiano.

"Hoje não tem nada específico do que vou trabalhar e desenvolver. Quero desfrutar desse momento. Tem alguns jogadores que conseguem projetar antes, não posso descartar essa ideia, mas hoje não tenho nada definido. Ainda tenho uma boa gordura para queimar no futebol. Não vou ficar sofrendo o que vai acontecer e o que vou fazer", contou à reportagem.

"Vou gastar minhas energias para focar no meu trabalho e extrair o máximo. Com o tempo, é bom ter esse planejamento, mas com cautela, sem tirar muito meu foco do agora. Tenho que desfrutar daquilo que amo fazer. Quero parar com a cabeça boa e depois tocar minha vida com muita leveza e ser feliz no que vou realizar. Tenho muita coisa para acontecer no futebol. Estou muito feliz", finalizou.

