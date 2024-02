STJD acata pedido e Sport não terá torcida mandante e nem visitante após ataque a ônibus do Fortaleza

O Sport sofreu represálias pelo episódio violento que aconteceu na noite da última quarta-feira. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido da procuradoria e determinou que o Leão da Ilha jogue sem torcida mandante e visitante em competições nacionais.

Presidente da entidade, José Perdiz estabeleceu que os futuros jogos do Sport nos torneios organizados pela CBF sejam realizados com os portões fechados e, na condição de visitante, o clube perca o direito à carga de ingressos.

A decisão ficará em vigor até o julgamento do caso em primeira instância, com data ainda a ser definida.

Pronunciamento oficial do presidente do Sport Club do Recife, Yuri Romão, sobre os ocorridos depois da partida diante do Fortaleza. pic.twitter.com/kOuUO7NakX ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2024

"A referida decisão se pauta no terrível acontecimentos envolvendo o ataque ao ônibus do Fortaleza Esporte Clube [...] Referido ato criminoso, demonstrou a falta de segurança, e o descumprimento por parte do Sport Club Recife (Clube Mandante) de princípios basilares do Esporte Brasileiro, como por exemplo o princípio da Segurança previsto pelo artigo 2º, inciso XVI da Nova Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597 de 2023)", disse parte do texto.

"Desta forma, o Sport Club Recife deveria providenciar a segurança e integridade de todos os envolvidos, principalmente durante o trajeto de ida e saída da praça desportiva", completou o presidente do STJD na decisão publicada nesta sexta-feira.

A decisão do STJD, porém, não é válida para o confronto deste sábado contra o Náutico, às 16h30 (de Brasília) pelo Campeonato Pernambucano. Isso porque a competição é organizada pela Federação Pernambucana de Futebol e não pela CBF. Assim, a torcida do Leão da Ilha estará presente no setor visitante do Estádio dos Aflitos.

Relembre o caso

Na noite da última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste, o ônibus da delegação do clube cearense foi atacado por pedras e bombas por torcedores da organizada da equipe pernambucana na saída da Arena Pernambuco.

Seis atletas do Leão do Pici foram atingidos na situação: o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, o volante Lucas Sasha, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar e o goleiro João Ricardo. Estes dois últimos, inclusive, precisaram tomar pontos.

A última atualização do Fortaleza sobre os jogadores feridos foi divulgada na noite da última quinta-feira. Segundo o clube, os atletas foram reavaliados pelo departamento médico em suas respectivas residências.

O elenco do Leão do Pici se reapresentou nesta sexta-feira. O Fortaleza deve retornar aos gramados na próxima quinta-feira (29). O time cearense terá pela frente o Fluminense-PI, às 20 horas (de Brasília), no Lindolfinho, pela primeira fase da Copa do Brasil.