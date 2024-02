Medina vive dilema e terá de torcer e superar companheiro para ir a Paris

O surfista Gabriel Medina inicia em Porto Rico sua última corrida para se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele integra o time brasileiro ao lado de Filipe Toledo e Yago Dora que disputa o ISA Games — a competição começa hoje (23) com a cerimônia de abertura e vai até 3 de março.

O Canal Olímpico do Brasil, via perfil do Time Brasil no YouTube, transmitirá gratuitamente a competição. Para acompanhar, basta acessar aqui. O evento também terá transmissão da Cazé TV.

O que aconteceu

O país campeão por equipes do ISA Games garante uma vaga para as Olimpíadas. O Brasil já classificou, via Circuito Mundial de Surfe, Filipe Toledo e João Chianca, o Chumbinho.

Em caso de vitória brasileira, a terceira vaga olímpica será de Medina ou de Yago, de quem tiver o melhor desempenho individual no ISA Games, já que Filipinho já está classificado. A performance de cada um dos três soma para que o Brasil brigue pelo título por equipes.

Chumbinho se lesionou no fim do ano passado e deu lugar a Yago na equipe brasileira no ISA Games. Desta forma, criou-se a "disputa" entre Medina e Dora. Yago virou concorrente do tricampeão mundial, já que apenas um dos dois ficará com a vaga olímpica se o Brasil for campeão.

Inicialmente, o time verde-amarelo contaria com Filipinho, Chumbinho e Medina, o que garantiria a vaga a Gabriel mesmo se ele fosse pior que os outros dois no ISA, já que a dupla já está nas Olimpíadas. Os três foram os melhores brasileiros na última edição do Circuito Mundial de Surfe. Yago foi o quarto melhor brasileiro.

Agora, Medina precisa superar Yago para ter mais uma chance de buscar uma medalha olímpica. Ele disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas não foi ao pódio.

Quem vive melhor momento?

Yago Dora é o 17º colocado no ranking do Circuito Mundial de 2024, e Medina é o 26º. Duas etapas foram disputadas até o momento.

Medina venceu apenas uma bateria na temporada e terminou em 17º nas duas etapas. Seu único triunfo veio no round eliminatório de Sunset Beach, no Havaí (EUA).

Já o melhor resultado de Yago foi a nona colocação em Pipeline, também no Havaí. Em Sunset, ele terminou em 17º.

Chumbinho vai à Paris?

João Chianca se recupera de um acidente ocorrido em dezembro de 2023 e pode "dar vaga" para Medina. Caso Chumbinho não tenha condições de ir às Olimpíadas, Gabriel herdará a vaga por ser o próximo da fila pelos resultados obtidos no Circuito 2023. Se isso acontecer e o Brasil for campeão no ISA Games, Filipinho, Medina e Yago irão aos Jogos Olímpicos.

O estafe de Chumbinho, porém, disse ao UOL que o surfista se recupera bem e estará 100% para a disputa dos Jogos. O estafe ainda afastou qualquer chance de desistência, assegurou a recuperação e, portanto, a participação do atleta nas Olimpíadas.

Vagas também no feminino

No feminino, a equipe brasileira no ISA Games terá Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel.

Tati se garantiu em Paris-2024 através do ranking do Circuito Mundial de 2023. O Brasil tem chance de conquistar mais vagas tanto na disputa individual quanto por equipes.