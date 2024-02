Duda Santos projeta duelo contra a Colômbia e exalta qualidade do Brasil: "Estamos bem preparadas"

Na madrugada deste domingo, o Brasil terá um grande desafio pela frente. Em compromisso válido pela segunda rodada da Copa Ouro feminina, a Seleção encara a Colômbia, às 00h15 (de Brasília), no Estádio Snapdragon, na Califórnia (EUA).

Em coletiva de imprensa, a meio-campista Duda Santos, hoje na Ferroviária, projetou o duelo contra as colombianas. A atleta valorizou os últimos resultados da seleção adversária, mas afirmou que o Brasil está preparado para o desafio.

"Acho que elas fizeram uma ótima Copa do Mundo, o elenco delas está bem entrosado. Tenho certeza que elas virão para cima do Brasil, mas estamos bem preparadas. Respeitamos muito a Colômbia, é uma grande equipe, mas nós também estamos trabalhando. Tenho certeza que será um grande jogo", afirmou Duda.

A jogadora da Ferrinha também foi questionada sobre algumas atletas que se destacam na Colômbia: Catalina Usme, Liana Salazar (ex-Corinthians) e Linda Caicedo. Na resposta, exaltou a qualidade das rivais, porém também ressaltou a categoria de suas companheiras de Seleção.

"Tive a oportunidade de jogar contra elas na Libertadores, sabemos da qualidade delas. Nós assistimos a Copa do Mundo, vimos como elas evoluíram, são grandes jogadoras, muito técnicas. Mas aqui na Seleção Brasileira nós também temos isso, como por exemplo com a Bia Zaneratto, a Debinha, a Adriana. Estamos bem preparadas. Claro, vamos respeitá-las e fazer o nosso melhor para marcá-las e não deixá-las jogarem", apontou Duda.

E assim foi nosso treino após a vitória sobre Porto Rico, na estreia da Copa Ouro! Bora conferir? ?? ? Leandro Lopes / CBF pic.twitter.com/IntKxNQFVA ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 23, 2024

Duda Santos também comentou sobre a falta de efetividade do Brasil na partida de estreia contra Porto Rico, em que as brasileiras venceram apenas por 1 a 0. A meia analisou que a equipe comandada por Arthur Elias criou boas chances, mas não foi capaz de convertê-las por atitudes precipitadas.

"Criamos muitas chances nesse jogo, mas não soubemos aproveitá-las. Nós atletas nos cobramos muito dentro de campo, vamos analisar esses erros que tivemos e procurar melhorar no próximo jogo. Fomos um pouco precipitadas ali no terço final, mas creio que isso faz parte do jogo. Tivemos grandes chances, sabemos que temos que melhorar isso e vamos trabalhar muito para fazer esses gols perdidos na próxima partida", explicou a jogadora.

Por fim, Duda ainda falou que tem pontos a melhorar em seu jogo defensivo, apesar de ter sido um dos destaques da Seleção feminina no quesito no embate diante de Porto Rico.

"Sempre me falaram que eu precisava melhorar a minha marcação, e eu trabalhei bastante nisso durante muito tempo para poder evoluir. Eu acho que é um ponto que preciso melhorar muito ainda, mas a evolução é crescente. Pretendo melhorar cada vez mais para poder ajudar a minha equipe (Ferroviária) e a Seleção Brasileira. Espero que isso possa ser bem frequente e que eu continue ajudando mais lá na frente", finalizou a atleta.

O Brasil ocupa o segundo posto do Grupo B da Copa Ouro, com três pontos. A Colômbia lidera, com os mesmos três, por conta dos critérios de desempate. Os dois melhores classificados avançam às quartas de final da competição.