Coach de atletas e casado com ricaça: quem promove a luta Popó x Bambam?

Popó, Nego do Borel, Bambam, Livinho, Whindersson Nunes. O elenco formado pelo Fight Music Show, um evento de luta que reúne famosos e ex-lutadores profissionais, poderia facilmente fazer parte do camarote do "BBB" ou de "A Fazenda".

Afinal, quem está por trás desse evento?

Mamá Brito, que ficou conhecido como coach de atletas de alto rendimento, é CEO do evento. Ele é sócio-proprietário da Academia CWB Sports e já foi candidato a vereador em Curitiba. Durante muito tempo, Mamá Brito ajudou a cuidar da carreira de seus primos Minotouro e Minotauro, que fizeram sucesso no UFC.

Mamá também é casado com Clemilda Thomé, uma das mulheres mais ricas do Brasil.

Clemilda fundou a Neodent, empresa de implantes dentários que se tornou líder do setor no Brasil, quando ainda era casada com o dentista Geninho Thomé. Vinte anos depois, o casal vendeu o negócio para o grupo suíço Strautman.

Na época, se tornou uma das primeiras mulheres empresárias a entrar no grupo dos bilionários do país. Afinal, a venda foi de R$ 1,2 bilhão. "O segredo do sucesso é saber a hora de comprar e de vender", disse Clemilda para a revista Istoé Dinheiro.

Hoje, ela é presidente da DSS Holding, que cuida de um conglomerado de empresas, e se dedica a dar palestras. Também é responsável pelo instituto Sou 1 Campeão. Foi nesse instituto que os caminhos profissionais de Clemilda e Mamá se encontraram. O projeto ainda conta com o ex-lutador Minotouro e oferece cursos voltados para performance física, prosperidade financeira e equilíbrio emocional.

Popó x Bambam

A luta entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e o primeiro campeão do BBB Kleber Bambam acontece neste sábado (24). O Fight Music Show 4 começa às 19h (de Brasília) e será realizado na Arena Vibra São Paulo (SP). Outros duelos também marcam o espetáculo (veja a lista abaixo).

O que é o Fight Music Show?

Em sua quarta edição, o Fight Music Show foi criado em 2022 e é um evento de lutas que reúne famosos e ex-lutadores profissionais. Popó fez uma luta de exibição com Whindersson Nunes (empate técnico) e nocauteou José "Pelé" Landi e Junior Dublê em outras participações.

Onde assistir

Canal Combate (pay-per-view) - (card principal - a partir das 21h30);

Globo (TV aberta) - (apenas a luta entre Popó x Bambam - após o " Supercine " - previsão do horário para a luta: 0h05);

" - previsão do horário para a luta: 0h05); Canal Combate (Youtube) - (apenas o card preliminar - a partir das 19h).

A previsão dos horários das lutas

Card principal - A partir das 21h30

Acelino "Popó" Freitas x Kleber Bambam (Boxe) - 0h05

Nego do Borel x Mc Gui (Boxe) - 23h25

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (Boxe) - 22h55

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (Boxe) - 22h20

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (Boxe) - 21h45

Card preliminar - A partir das 19h

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (Boxe) - 20h40

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA) - 20h10

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA) - 19h40

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA) - 19h10

*Os horários das lutas podem variar, segundo a organização do evento.