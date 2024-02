Keno é titular no Fluminense contra a LDU no jogo de ida da Recopa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Keno será titular no Fluminense para o jogo contra a LDU, no confronto de ida pela Recopa Sul-Americana. A partida em Quito, no Equador, começa às 21h30 (de Brasília).

O que aconteceu

Keno foi poupado nos últimos jogos por causa de dores no calcanhar esquerdo, mas viajou, treinou ontem e foi escalado por Fernando Diniz.

Com Keno em campo, Renato Augusto começa no banco de reservas.

A escalação do Fluminense tem: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano.

O Flu já tem os desfalques de Samuel Xavier, ainda se recuperando de lesão, e John Kennedy, suspenso após expulsão na final da Libertadores.

A LDU, por sua vez, está escalada com: Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Quiñónez; Oscar Zambrano, Lucas Piovi e Jhojan Julio; Luis Estupiñán e Hurtado.