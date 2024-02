António Oliveira valoriza elenco do Corinthians após vitória contra Cianorte pela Copa do Brasil

O técnico António Oliveira valorizou o elenco do Corinthians após a vitória por 3 a 0 contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. O treinador português reforçou que considera todos os jogadores importantes e analisou a atuação da equipe em Maringá, na noite desta quinta-feira.

"Acho que foi uma vitória de vontade, de qualidade, de organização, imposição. Vínhamos com o intuito claro de passar de fase, os jogadores estão de parabéns. Agora é descansar, temos um jogo muito importante no domingo, precisamos estar frescos para dar tudo para ganhar os três pontos na frente da nossa torcida", comentou António em entrevista coletiva.

Ao ser perguntado sobre o bom momento de Wesley, autor do primeiro gol corintiano, o comandante exaltou o coletiva da equipe, que vem proporcionando ao garoto mais chances de ser desequilibrante pelo lado esquerdo.

"O Corinthians tem o privilégio de ter jogadores de qualidade. Não gosto de individualizar. Evidente que Wesley acaba se sobressaindo dentro de uma organização que lhe favorece e todos são importantes. Queremos cada vez nos firmamos como equipe organizada, competente. Um dia é Wesley, outro dia vai ser outro cara. Aqui todos são importantes, a equipe é importante", complementou António, que ainda não perdeu como técnico do Timão.

Agora, o Corinthians espera o confronto entre Olaria e São Bernardo para saber quem será seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no dia 28 (quarta-feira), em solo carioca.

O próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo será válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.