Torcida do Inter esgota ingressos para clássico contra o Grêmio pelo Gaúcho

O Internacional anunciou, nesta quarta-feira, que os ingressos para o clássico contra o Grêmio estão esgotados. O Gre-Nal 441 será realizado neste domingo, no Estádio Beira-Rio.

Inter e Grêmio vão se enfrentar pela primeira vez na temporada. A partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho terá casa cheia, já que, em apenas dois dias de vendas, a torcida colorada esgotou os ingressos disponíveis.

As únicas entradas restantes são no Coração do Gigante, serviço especial dentro do estádio.

Os 2 mil ingressos destinados aos visitantes ainda não esgotaram, e os torcedores do Grêmio ainda podem realizar a compra.

O Internacional é o líder do campeonato estadual com 22 pontos, seguido pelo Tricolor, que tem 20. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília) de domingo.