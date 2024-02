São Paulo registra contrato de garoto chamado Lionel Messi no BID

O São Paulo registrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, o contrato do pequeno Lionel Messi da Silva. O garoto de apenas 11 anos de idade, que tem o nome em homenagem ao astro argentino, assinou um "registro para iniciação desportiva" com o Tricolor.

No ano passado, o jovem jogador assinou um vínculo federativo, que somente permitia o atleta disputar competições de futsal e campo. Ele está no clube desde fevereiro de 2022.

Lionel Messi, jogador do sub-10 do São Paulo Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Nascido em 2013, Lionel Messi da Silva foi batizado pelos pais em homenagem ao jogador que atualmente defende o Inter Miami, dos Estados Unidos. O craque, campeão do mundo pela Argentina, já atuou por Barcelona, da Espanha, e Paris Saint-Germain, da França.

A foto do pequeno jogador viralizou entre a torcida do São Paulo no ano passado. O rosto do garoto parou até mesmo nos noticiários argentinos, que contaram a história do jovem atleta.