Fora da zona de classificação, São Paulo repete campanha dos últimos dois anos

O São Paulo faz uma campanha mediana no Campeonato Paulista de 2024. Porém, tendo como base o desempenho da equipe nos dois anos anteriores, não há com o que se preocupar. Em ambos, com pontuação parecida, o Tricolor conseguiu se classificar à próxima fase do Estadual.

Na atual temporada, o time praticamente repete a campanha da primeira fase. Em comparação com o ano passado, os números são idênticos.

Ao término da oitava rodada do Paulistão de 2023, quando o São Paulo havia feito oito partidas, a equipe somava os mesmos 14 pontos, também com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Até a quantidade de gols marcados e sofridos é a mesma: 12 e 7, respectivamente.

A diferença é que, naquela altura, o Tricolor ocupava a liderança do Grupo B, com uma folga de quatro pontos sobre o terceiro colocado, Guarani. Desta vez, a equipe está no terceiro lugar do Grupo D, momentaneamente fora da zona de classificação ao mata-mata da competição. O time, porém, tem um jogo a menos em relação aos demais.

Já em 2022, a campanha após oito jogos disputados era pior. O São Paulo continha 11 pontos e aparecia na segunda colocação do Grupo B. A equipe só veio a atingir 14 pontos após a nona rodada, passando a liderar a chave.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 25/02 (domingo), 18h ? Guarani ? Brinco de Ouro ? 28/02 (quarta), 21h35 ? Inter de Limeira ? Estádio Mané Garrincha ? 03/03 (domingo), 20h00 ? Palmeiras ? MorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/TWqQQ0EVfI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 18, 2024

O compromisso seguinte dos comandados de Thiago Carpini é contra o Guarani, em Campinas, neste domingo. Se o clube se basear no histórico dos últimos dois anos, a torcida pode ficar otimista. Nas duas vezes, a equipe venceu sua nona partida pelo Campeonato Paulista.

Em 2022, o Tricolor derrotou o Água Santa por 2 a 1, em Diadema. Já em 2023, o time goleou a Inter de Limeira, no MorumBis, por 5 a 1.

O São Paulo só depende de si para voltar a figurar entre os dois primeiros colocados do seu grupo no Paulistão. Caso Novorizontino e São Bernardo tropecem, o time pode retornar à liderança da chave até mesmo com um empate com o Guarani. O jogo começa às 18h (de Brasília) deste domingo (25), no Estádio Brinco de Ouro.

