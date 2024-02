Corinthians chega a Maringá para estreia na Copa do Brasil

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians chegou a Maringá (PR), local da estreia do time na Copa do Brasil. O adversário pela primeira fase do torneio será o Cianorte.

O goleiro Cássio, com problema no quadril, é dúvida. Por outro lado, Yuri Alberto (fratura na costela), Diego Palacios (lesão meniscal no joelho) e Pedro Raul (lesão na parte posterior da coxa) são desfalques para a partida.

Com isso, o técnico António Oliveira deve promover as entradas de Carlos Miguel e Pedro Henrique. Hugo, por sua vez, deve voltar ao time titular.

Um provável Corinthians, então, tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Romero, Pedro Henrique e Wesley.

O embate contra o Cianorte está marcado para às 20h (de Brasília) dessa quinta-feira. Por jogar fora de casa, o Timão tem a vantagem do empate.