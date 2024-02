Com Veiga, Palmeiras se reapresenta após folga dupla e inicia preparação para duelo com o Mirassol

Após dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira e deu início à preparação para o duelo contra o Mirassol, que acontece no sábado, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

O meia Raphael Veiga, que foi baixa no Verdão nos últimos dois jogos por uma infecção ocular, treinou normalmente com o grupo. O jogador vinha treinando normalmente, mas precisou ficar de fora dos duelos contra São Bernardo e Corinthians devido à condição de sua visão. Contudo, deve reforçar a equipe no próximo compromisso.

Por outro lado, os atacantes Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) e o latera direito Mayke (lesão na coxa direita) cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. Além disso, mais recentemente, o técnico Abel Ferreira ganhou o desfalque do zagueiro Gustavo Gómez, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo no início do Derby.

Na Academia de Futebol, os jogadores primeiro fizeram ativação muscular e depois foram a campo, onde participaram de duas atividades simultâneas: de um lado, houve um trabalho técnico com ênfase em transições e marcação e, do outro, um aprimoramento de construções de jogadas, movimentações específicas e finalizações.

O clássico contra o Corinthians terminou empatado por 2 a 2, na Arena Barueri. Com isso, o Verdão ficou com 18 pontos, na liderança do Grupo B.

Este foi o primeiro treino da equipe na primeira semana livre que o time tem desde o início da temporada. Os comandados de Abel Ferreira voltam a campo no sábado, às 18 horas (de Brasília), contra o Mirassol, na Arena Barueri.