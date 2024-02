Com gol de Lewandowski, Barcelona empata fora de casa contra o Napoli pelas oitavas da Champions

Nesta quarta-feira, Napoli e Barcelona ficaram no empate em 1 a 1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Diego Armando Maradona. Lewandowski marcou o gol dos visitantes, e Osimhen deixou tudo igual para os donos da casa.

O resultado foi mais comemorado pelo Barcelona, que decide a classificação na Espanha, apenas no dia 12 de março. O Napoli terá que superar o adversário fora de casa caso queira avançar às quartas de final da Liga dos Campeões.

Os italianos voltam a campo neste domingo, contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. O Barcelona, por sua vez, encara o Getafe, no sábado, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

O Barcelona foi responsável por criar as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo. A equipe teve boas chances de abrir o placar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Meret, que salvou o Napoli em algumas ocasiões.

O jovem Lamine Yamal, do Barcelona, foi um dos principais destaques da etapa inicial. O atacante de 16 anos quase abriu o placar aos sete minutos, após arriscar chute de longa distância. Meret fez a defesa e evitou o gol do espanhol.

O Barcelona manteve o ritmo na segunda etapa e, logo aos 15 minutos, abriu o placar do duelo. Pedri encontrou Lewandowski livre na grande área. O polonês ajeitou o corpo e bateu no canto de Meret para anotar seu segundo gol na competição.

O Napoli, precisando do resultado, se lançou ao ataque após o gol sofrido. Aos 30 minutos, Osimhen superou a marcação adversária, finalizou no canto de Ter Stegen e deixou tudo igual.

Mesmo superior durante boa parte do jogo, o Barcelona terminou o duelo priorizando o empate, já que o Napoli se animou após o gol de Osimhen. Os espanhóis conseguiram se segurar, e o resultado permaneceu o mesmo.