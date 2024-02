Pinheiros apresenta trio de ouro dos saltos ornamentais do Brasil

A partir desta terça-feira, a modalidade de saltos ornamentais do Esporte Clube Pinheiros terá a apresentação do trio de ouro do esporte no Brasil: Isaac Souza, Ingrid Oliveira (classificados para Paris 2024) e Giovanna Pedroso, além da comissão técnica formada por Alexander Ferrer e Ana Paula Shalders.

O evento para a apresentação do trio e comissão técnica aconteceu em um local próprio, o habitat dos atletas, que foi ao lado das plataformas de saltos da piscina externa do clube.

"É honra estar representando o Pinheiros. Nós três somos muitos unidos e queremos trazer uma experiência nova também para os novos atletas. Isso é sinal que o trabalho está sendo reconhecido e temos que nos colocar como referência, é um sentimento de orgulho e gratidão por essa oportunidade", afirmou Ingrid Oliveira, classificada para Paris 2024.

Isaac Souza, também garantido em Paris 2024, comentou sobre o momento especial.

"Estou grato e honrado por esse abraço tão valoroso. Estar no Pinheiros é uma gratificação imensa, os saltos ornamentais é um esporte que está crescendo e será de muita valia para eu representar também um grande clube como este".

Por fim, fechando o trio de ouro, Giovanna Pedroso deixou sua palavra de agradecimento.

"Quero agradecer pelo acolhimento. Tem um ano que voltei a saltar e poder ser acolhida da forma com que o Pinheiros me acolheu, não há palavras para agradecer. Vou honrar esse clube o máximo que puder. Hoje sou outra pessoa, outra atleta. Ser mãe para mim foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Hoje faço tudo mais correto por mim e pelo meu filho", afirmou.

A rotina dos atletas olímpicos, mais os 21 da base, irão continuar no Rio de Janeiro, no Complexo Maria Lenk. Todos só passarão a defender o Pinheiros nas competições oficiais, como no início de março, na primeira etapa do Campeonato Paulista de Saltos Ornamentais, que será disputado na piscina do clube.