Arrascaeta é o destaque do Flamengo em goleada; veja as notas da partida

O meia Arrascaeta foi o grande destaque na vitória por 4 a 0 do Flamengo sobre o Boavista, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Com dois gols, ele ganhou a nota 9 do site especializado em estatísticas Footstats. Veja as atuações.

Flamengo

Rossi - 7,5

Varela - 7,6

David Luiz - 7,8

Léo Pereira - 7,1

Ayrton Lucas - 7,8

Igor Jesus - 7,4

De la Cruz - 8,2

Arrascaeta - 9,0

Luiz Araújo - 8,5

Everton Cebolinha - 8,6

Pedro - 8,2

Gabigol - 7,3

Bruno Henrique - 7,4

Cleiton - 7,3

Viña - 7,1

Wesley - 7,3

