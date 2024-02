Santos encerra preparação para clássico contra o São Paulo no Paulistão; veja time provável

Nesta terça-feira, o Santos finalizou a preparação para o clássico contra o São Paulo, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis, casa do tricolor.

O elenco do Alvinegro Praiano seguiu treinando no CT do Mirassol e realizou, nesta terça-feira, uma atividade de condução e passes. O técnico Fábio Carille organizou os últimos detalhes e fez os ajustes na equipe para o clássico contra o Tricolor paulista.

Para o San-São, Carille poderá contar com quatro retornos importantes. Joaquim cumpriu suspensão contra o Mirassol e volta a formar a dupla de zaga com Gil. Além do zagueiro, Felipe Jonatan, Julio Furch e Cazares, recuperados de lesão, devem estar à disposição do treinador.

No entanto, o comandante do Peixe continua com alguns desfalques significativos. Giuliano segue em recuperação de um problema muscular na panturrilha esquerda, enquanto Kevyson e Jorge, com lesões no joelho, e Souza (lesão muscular na posterior da coxa esquerda) também são baixas.

Com isso, um provável Santos para encarar o São Paulo no clássico tem: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Nonato (Cazares); Guilherme, Otero e Furch (Willian Bigode).

O Santos é o atual líder na classificação geral, com 16 pontos conquistados após sete rodadas. O Peixe também está com a vaga ao mata-mata bem encaminhada e figura no topo do Grupo A, 12 pontos acima do Ituano. A equipe ainda não perde há quatro jogos - foram três vitórias e um empate.