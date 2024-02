Ex-Guarani, Umberto Louzer é apresentado oficialmente como novo técnico da Chapecoense

O técnico Umberto Louzer, ex-Guarani, foi apresentado oficialmente pela Chapecoense nesta terça-feira. O treinador assinou vínculo até abril de 2025, e irá comandar o clube catarinense pela segunda vez na carreira. O auxiliar técnico Ricardo Chuva e o preparador físico Marcelo Rohling também chegam ao time.

Campeão do Campeonato Catarinense e da Série B do Brasileirão em 2020, Louzer afirmou que planeja deixar os títulos conquistados com a Chapecoense para trás.

"Tudo aquilo que construímos no passado serviu para conquistar o que de fato conquistamos. Agora é uma nova etapa, uma nova era, com novos atletas, grupo e direção", disse.

OFICIALMENTE APRESENTADO! Na manhã desta terça-feira (13), em coletiva de imprensa, Umberto Louzer foi oficialmente apresentado como novo comandante do Verdão. Além dele, o auxiliar técnico Ricardo Chuva e o preparador físico Marcelo Rohling.

Umberto Louzer comandou o Guarani em seu último trabalho. O técnico foi contratado pelo Bugre em 2023, e guiou a campanha da equipe na Série B. Todavia, devido ao maus resultados neste início de temporada, o clube paulista optou por não continuar com o treinador.

A Chape busca melhorar sua situação na tabela do Catarinense. A equipe atravessa uma péssima fase, e ocupa a penúltima colocação da competição, com apenas cinco pontos conquistados.