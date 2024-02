Supercopa do Chile é suspensa após violência e incêndio nas arquibancadas

A partida que definiria o campeão da Supercopa do Chile, entre Huachipato e Colo-Colo, foi suspensa depois de várias brigas na torcida e um princípio de incêndio no estádio Nacional.

O que aconteceu

O conflito começou ainda no princípio do jogo, com uma briga entre torcedores do Colo-Colo e seguranças do estádio. Ainda no primeiro tempo, o jogo foi paralisado.

Os aficionados utilizaram sinalizadores e rojões dentro do estádio. Segundo o jornal La Tercera, foi a organizada La Garra Blanca que protagonizou os atos violentos.

Alguns torcedores do Colo-Colo tentaram invadir o gramado e foram impedidos por seguranças, acessando, porém, a pista atlética, que estava fechada. Na tentativa de tirá-los e lá, houve mais um conflito.

Os jogadores de ambos os times tentaram conversar com os torcedores, pedindo para que o ambiente se acalmasse, mas não tiveram sucesso.

Com a bola rolando, após meia hora de parada por conta da violência, o Colo-Colo vencia por 2 a 0.

No intervalo, outro foco de confusão gerou atraso de 15 minutos para o começo do segundo tempo.

Uma nova tentativa de retomar o jogo não teve sucesso, já no segundo tempo um incêndio tomou a arquibancada norte do estádio Nacional e forçou a suspensão do jogo.

#AHORA | Hinchas de Colo Colo queman el Estadio Nacional de Santiago de Chile en pleno partido ante Huachipato, por la Supercopa. pic.twitter.com/QnSICWamBo -- Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 12, 2024

As atitudes danificaram o Memorial de los Detenidos e Desaparecidos, que fica no estádio Nacional e lembra as vítimas da ditadura de Pinochet.

De acordo com algumas publicações chilenas, o conflito também teve motivação política.

Havia faixas espalhadas pelo estádio contra o ex-presidente Sebastián Piñera, que morreu na semana passada. Ele foi homenageado no minuto de silêncio, mas a organizada do Colo-Colo não respeitou o ato e fez alguns cânticos contrários a ele.

Segundo o jornal El Pais, 15 pessoas foram detidas. De acordo com a Federação Chilena de Futebol, todos os protocolos de segurança foram cumpridos para o jogo.

Vidal queria seguir o jogo

A partida marcou o retorno de Arturo Vidal ao Colo-Colo. Ele, inclusive, fez um dos gols da vitória parcial, o outro gol foi de Carlos Palacios, ex-Inter e Vasco.

Vidal, por sinal, queria continuar a jogo, foi contra a suspensão e lembrou o duelo entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias.

É lamentável, mas acredito que a violência não pode vencer o futebol. Era preciso terminar o jogo, faltando 13 minutos para o final. Estou com muita raiva. É evidente que estas coisas estragam o futebol, temos de analisar cuidadosamente o que aconteceu, antes de mais nada. Mas isto não pode continuar a sujar o futebol. Estas coisas não podem ser tão graves no nosso país, há coisas piores em outros lugares. No jogo entre Argentina e Brasil (pelas Eliminatórias, no Maracanã) eles estavam se mantando (na torcida) e continuaram jogando. Por que aqui no Chile eles são tão sérios? O árbitro queria jogar, o Huachipato queria jogar, nós também.

Arturo Vidal

O jogo será retomado para os minutos que restam, mas até o fechamento deste texto não tinha data confirmada. Segundo comunicado da Federação Chilena, será com portões fechados.