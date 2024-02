Santos tem semana com clássico e quinto embate contra rival da Série B; veja programação

Depois de empatar com o Mirassol, o Santos muda as suas atenções para os dois jogos desta semana. O primeiro desafio é o San-São.

O duelo está marcado para às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. O Peixe quer a segunda vitória no clássico neste ano: primeiro perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, no Allianz Parque, e depois venceu o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro.

Para o San-São, Carille espera contar com o retorno de Giuliano (lesão muscular na panturrilha esquerda), Cazares (pancada no tornozelo), Felipe Jonatan (pancada no tornozelo) e Furch (dores no adutor). Por outro lado, Jorge (cirurgia no joelho) e Kevyson (lesão grave no joelho) são baixas certas.

Depois do clássico, o Santos fecha a semana contra o Novorizontino, quinto time da Série B que o Peixe terá como adversário no Paulistão. As equipes entram em campo às 16h desse domingo, na Vila Belmiro.

Até o momento contra rivais da segunda divisão, o Alvinegro Praiano tem três vitórias (Ponte Preta, Botafogo-SP e Guarani) e um empate (Botafogo-SP). Com 16 pontos, o time de Carille está na ponta da classificação geral e do Grupo A.