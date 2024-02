Renato Augusto elogia trabalho de Diniz no Fluminense: 'Muito interessante'

Opção de Fernando Diniz nesse começo de temporada, Renato Augusto falou sobre o começo de trabalho ao lado do treinador. Ele vem sendo um dos mais utilizados.

"Ele tem uma forma diferente de jogar. Para quem está olhando de fora acha que às vezes o que acontece não tem sentido, mas tudo é trabalhado para aquilo acontecer", disse.

"Participando do treino, dá para ver que tudo que acontece tem um porquê. Antes na equação eu só via o resultado. Está sendo muito interessante entender como ele faz cada processo para chegar no resultado final", completou.

O Fluminense terá seu primeiro grande desafio nesta quarta-feira. O clube das Laranjeiras terá o clássico contra o Vasco da Gama, no Maracanã.

A equipe comandada por Fernando Diniz ocupa a primeira colocação do Campeonato Carioca, com 17 pontos somados. O Vasco está em quarto lugar, com 12.