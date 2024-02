Gustavo Henrique se diz 100% para estrear no Corinthians e mira titularidade com António Oliveira

O zagueiro Gustavo Henrique, reforço do Corinthians para essa temporada, concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira (12). Entre os tópicos abordados, o defensor falou da sua parte física e da busca pela titularidade com o técnico António Oliveira.

O beque foi anunciado no dia 15 de janeiro, mas foi relacionado pela primeira vez no último domingo (11), contra a Portuguesa. Nos exames médicos, o atleta foi diagnosticado com um desequilíbrio muscular entre as pernas.

"Hoje me sinto 100% já, quando cheguei vinha treinando normal. E quando cheguei aqui, com essa excelência inteira que o clube tem, constataram que havia um desequilíbrio muscular. Entraram em um acordo que o Valladolid pagaria meu salário nesse período de recuperação. Hoje me sinto bem, preparado. Estou 100% e espero ajudar o Corinthians agora", comentou Gustavo, ao lado de seu filho Bernardo, de apenas oito anos.

O zagueiro reconheceu a forte concorrência no setor da zaga do Corinthians, mas garante que vai fazer de tudo para ser titular no setor. Hoje, além de Gustavo, a defesa conta com Caetano, Féilx Torres, Raul Gustavo e João Pedro Tchoca.

"Vou buscar sempre fazer meu melhor. Sempre trabalhei para jogar, gosto de jogar, preciso jogar. Sempre vou buscar titularidade, independentemente de quem seja. Sempre respeitando o companheiro e o treinador", comentou.

"A escolha vai depender muito do nosso treinador, os quatro têm muita qualidade, tem o menino que acabou de subir, que tem muita qualidade. Quem ele (António) escolher, vai estar preparado. Ele treina muito a linha defensiva", complementou.

Gustavo Henrique foi adquirido pelo Corinthians sem custos, com contrato até final de 2025. O clube brasileiro adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 30% seguem com o Real Valladolid. Sua multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (cerca de R$ 532 milhões) para o mercado internacional.

Gustavo Henrique foi formado no Santos, clube que defendeu até 2019. Depois, teve passagem de três anos pelo Flamengo e se transferiu para a Europa, onde atuou por Fenerbahçe e Real Valladolid.

Na temporada europeia, pelo Valladolid, Gustavo Henrique disputou 13 jogos e anotou um gol.

Veja outros trechos da coletiva de Gustavo Henrique:

Diferenças entre Flamengo e Corinthians

"Acredito que os dois são grandes desafios, são duas camisas que exigem muito do atleta. Mentalmente temos que estar preparados. Cheguei no Flamengo, era uma equipe mais montada. Agradeço o pessoal da diretoria por confiar no meu trabalho nessa reconstrução. Mudou a configuração da diretoria, jogadores, comissão... Agradeço a confiança deles. É seguir mentalmente forte para conseguir nossos objetivos."

Começo de António Oliveira

"Ele chegou com um ânimo muito grande, é uma grande oportunidade na carreira dele. Percebemos que ele tem um entendimento muito grande do futebol, pode jogar com três zagueiros, com linha de cinco na frente. É um grande treinador, de grandes trabalhos. Me agrada jogar com três, linha de quatro... Estamos sempre preparados, é importante que o time esteja sólido coletivamente."

Passagem na Europa

"Foi muito boa, foi um sonho. Aprendi muito, trabalhei com um treinador que já havia trabalhado no Brasil. Fisicamente, taticamente evolui. Mentalmente também. É um jogo muito corrido, você não pode dar brecha. Era o sonho da minha vida, me sinto realizado em todos os sentidos na minha carreira. Vim para desfrutar, jogar alegre, apoio não vai faltar por parte da torcida. Quanto mais leve, mais vamos estar confinantes."

O Corinthians já havia te procurado?

"Quando fui para o Flamengo, tive sondagens de Corinthians e Palmeiras na época, mas já tinha fechado com o Flamengo. Foi a única vez que o Corinthians veio me procurar, mas dessa vez foi diferente. Jogar aqui é uma convocatória, você não pode dizer não. Vou trabalhar muito para conquistar meu espaço aqui."

Como foi o contato do Corinthians agora?

"Foi tudo muito rápido, estava no Valladolid. Teve o contato, não pensamos duas vezes. Agradeço à diretoria, que fizeram de tudo, tiveram paciência comigo com a questão do desequilíbrio, passaram confiança para mim. Fico feliz por tudo, vou trabalhar muito para corresponder."

O que o torcedor do Corinthians pode esperar de você?

"O torcedor pode esperar um cara muito aguerrido, que vai dar tudo dentro de campo. Já joguei muitas vezes como adversário na Arena e sei o quanto é difícil, uma atmosfera prazerosa. Podem esperar muita vontade, entrega. Não vai faltar profissionalismo, gosto de trabalhar muito. Vou me dedicar para dar certo."